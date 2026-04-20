4月27日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は世界を股にかけ北へ南へ！大移動 SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：コットン佐藤大樹（EXILE/FANTASTICS）高橋成美高橋真麻竹財輝之助（50音順敬称略）エージェント：スチュアート・オー（オセアニア）、ボダン・クララ（フランス）☆オーストラリアの家出少年オーストラリア・シドニーに住む12歳の少年