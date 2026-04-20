JR東日本によりますと、東北新幹線は地震の影響で、東京から新青森までの区間で運転を見合わせていましたが、午後9時ごろに全線で運転を再開しました。また、同じく運転を見合わせていた山形新幹線は東京から福島の区間で、秋田新幹線は東京から盛岡の区間で、午後9時ごろに運転を再開したということです。