京都府南丹市の山林に児童の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。【写真を見る】安達容疑者「遺体を遺棄する方法を検索」か週末、警察は容疑者の自宅に近い公衆トイレとその周辺の現場検証を行いました。“遺体を遺棄する方法”を検索か続々と判明する新たな事高柳光希キャスター:連日報じられている「京都遺体遺棄」事件ですが、4月17日まで7日間ほど現場に入り取材を続けてきました。この週末に、結希さんが行方不明