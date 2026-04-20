4月1日、競輪の25年度の売り上げが発表された。1兆5487億8116万3200円。12年連続アップの前年度比116.6％で、97年以来となる1.5兆円超えを果たした。長らく低迷していたが、20年度にコロナによる巣ごもり需要で再浮上。初の2兆円超えも夢ではなくなってきた。昨年も同時期に算出したが、“レース単価”はどうか。25年度に成立したレース数は2万7333。売り上げをレース数で割ると、レース単価は5666万3117円（小数点以下は四捨