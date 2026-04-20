日本プロフェッショナル野球組織（ＮＰＢ）と労組・日本プロ野球選手会（近藤健介会長＝ソフトバンク）の事務折衝が２０日、東京都内で行われた。出席した近藤会長によると、選手会が米大リーグや国際大会で使用されているサイン交換機器「ピッチコム」の導入を要望し、１２球団側から前向きな反応があったという。近藤会長はピッチコムが使われた３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場した経験を踏まえ、