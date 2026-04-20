歌手で俳優の三宅健が２０日、愛知・バンテリンドームナゴヤで行われた所属事務所「ＴＯＢＥ」のアーティストが一堂に会するライブ「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」に出演し、５月１５日にデジタルシングル「さいわい」をリリースすることを発表した。１年３か月ぶりの新曲となる。自身の死生観をもとに４人組バンド「ＭＯＮＯＮＯＡＷＡＲＥ」が楽曲提供。幻想的なサウンドと優しい歌声