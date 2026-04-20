俳優の広末涼子さん（45）が2026年4月19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ワンピース姿の笑顔ショットを披露した。「たくさんの方にあたたかく迎えていただき」広末さんのストーリーズでは、「たくさんの方にあたたかく迎えていただき感謝しかありません。ありがとうございましたin高知」といい、イエロー系の色合いのワンピース姿を披露した。地元・高知を訪問したようだ。投稿された写真では、アップのヘアスタ