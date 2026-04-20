５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」が、２０日に発生した「北海道・三陸沖後発地震」による津波警報の発令を受け、グループの公式Ｘ（旧ツイッター）でプロジェクト第１弾楽曲の詳細解禁を延期すると発表した。公式Ｘでは【ご案内】として「本日予定しておりました、プロジェクト第１弾楽曲の詳細解禁につきまして、津波警報の発令を受け、発表を後日へ延期させていただきます」と発表。続けて「皆さまの安全が最優先となりま