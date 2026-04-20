フリーの谷尻萌アナウンサーのバウンドコーデに称賛の声が集まっている。２０日までにインスタグラムで「ズートピア２を観てからずっとやりたいと思っていたジュディ巡査やっとできた〜〜」とつづると、映画「ズートピア」に登場するキャラクターに扮したスタイルでの写真を披露。ミニ丈のポリス服にうさ耳を付けたバウンドコーデになっている。「日中は半袖でちょうどよかったなほなまたね」と挨拶し、投稿を締めた。