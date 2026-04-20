自民党の小野田紀美経済安全保障担当大臣が19日にX（旧Twitter）を更新。17日に東京・赤坂御苑で開かれた春の園遊会で着用したワンピースについて言及した。 春の園遊会で小野田大臣は真っ赤なワンピースと同じ色のハットで出席。また、秋篠宮家の次女佳子さまも同じ色合いの赤いワンピースとハットを着用しており、ネット上で話題になっていた。 小野田大臣は19日にXでこのドレスについて「もしかして紀子