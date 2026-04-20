楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「スペシャルクーポンWEEK」を4月20日午前10時から5月1日午前9時59分まで開催する。国内宿泊が最大30％、遊び・体験が同10％、交通＋宿の「楽パック」が同4,000円割引となる。国内宿泊の宿泊期間は4月20日から2027年3月31日まで、「楽パック」の旅行期間は4月21日から2027年1月31日（帰着分）まで。