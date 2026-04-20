Q. 「閉経すると糖尿病リスクが上がる」って本当？Q. 「閉経を迎えた頃から、健診で血糖値が気になり始めました。特に食生活も大きく変えていないのですが、『閉経後は糖尿病リスクが上がる』というのは本当でしょうか？」A. 女性ホルモンの減少により、糖尿病リスクは大幅に高まります女性は閉経を迎えると、卵巣から分泌される女性ホルモン（エストロゲン）が急激に減少します。エストロゲンにはインスリンの効き目を良くする（