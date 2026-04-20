マイボイスコムは、7回目となる「野菜」に関するインターネット調査を3月1日〜7日に実施した。野菜の摂取状況や好き・嫌いな野菜、自由記述にて摂取時に気をつけていることなどについて聞いている（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：3月1日〜3月7日、回答者数：1万1105名）。野菜が好きな人は、「好き」「やや好き」を合わせて8割強となった。「好き」と