皇室典範の改正を目指す集会が20日、東京都内で開かれ、自民党の麻生副総裁は、「今の国会で必ず成し遂げなければならない」と訴えた。集会は保守系の団体が主催し、与野党各党の幹部らが出席した。麻生氏は、「皇室典範の改正は必ず今国会で成し遂げなければならない。皇族数確保のための方策として、まずは皇統に属する男系男子を養子として迎え、皇族とすることだ」と述べた。そして、皇室典範の改正により養子縁組を可能とする