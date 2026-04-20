気象庁（資料写真）三陸沖で２０日夕に発生したマグニチュード（Ｍ）７・７の地震を受け、気象庁は同日午後７時半、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。北海道の根室沖から三陸沖にかけての想定震源域でＭ８級以上の巨大地震の発生可能性が平常時より相対的に高まったとして、直ちに避難できるようにするなどの防災行動を求めている。２０２２年１２月に運用がスタートした注意情報の発表は、昨年１２月８日に最大