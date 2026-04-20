カンテレ『千原ジュニアの座王』（※毎週金曜 深夜0：45〜1：15※関西ローカル）の17日放送回でお笑いグループ「ザ・プラン9」の浅越ゴエが快挙を達成した。【番組カット】強者ぞろい！17日放送『千原ジュニアの座王』出場者今回出場したのは、浅越のほか、ミサイルマン・岩部彰、フルーツポンチ・村上健志、黒帯・大西進、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ダブルヒガシ・大東翔生、真輝志、cacao・浦田スターク、例え