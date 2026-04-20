青森県で震度5強を観測した三陸沖を震源とする地震で、気象庁と内閣府は、午後7時半、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。気象庁と内閣府は午後7時半すぎから会見を開き、今回の地震を精査した結果、震源が巨大地震の想定震源域内で、地震の規模がマグニチュード7以上と発表基準を満たしたことから、後発地震注意情報を発表したと説明しました。今回の地震の発生によって、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にか