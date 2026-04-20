私はサリ、38歳です。夫・エイタ（40歳）と小学4年生の娘・エナ（10歳）、息子・レン（2歳）との4人暮らし。ある日、私はエナの友達から「オバサン」と呼ばれてショックを受けました。確かに容姿は老けていきますが、まだまだ自分は若いと思いたいのです。実家でその気持ちを母（74歳）や姉（48歳）に打ち明けると、「歳を重ねたからこその魅力もある」と言われました。そんななか、私には3年ぶりに学生時代の友人と会う機会があり