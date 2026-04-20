20日午後6時55分ごろ、菊陽町にあるJR豊肥本線光の森駅構内の鉄砲小路踏切で、熊本駅から肥後大津駅に向かっていた列車が人をはねる事故がありました。列車にはおよそ250人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。警察によりますと、「人が踏切に飛び込んだ」という目撃情報があったということです。この影響で現在JR九州は、水前寺駅と肥後大津駅間の上下線で運行を見合わせていましたが、午後8時48分に運転を再開しまし