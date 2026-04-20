白泉社は、少女漫画の金字塔を築いてきた創刊52周年のコミック誌「花とゆめ」のマンガ作品を配信するマンガサイト「花とゆめ＋(プラス)」を2026年4月20日(月)12:00よりスタート。あわせて、最新話直前まで「全作品全話無料」キャンペーンを3日間限定で実施する。○「花とゆめ」雑誌最新話やオリジナル作品が読める！「花とゆめ＋」ポイント? いつでも、どこでも、すぐ読める！・雑誌「花とゆめ」の最新話が同時配信！※一部作品