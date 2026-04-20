講談社が運営する「コミックDAYS」にて、『東京サラダボウル 2nd dish ー警視庁編ー』(黒丸)の連載配信が、2026年4月20日よりスタートした。「クロサギ」の黒丸がおくるドラマ化の話題作、待望の続編始動!!ミドリ頭の女性警察官・鴻田とクールな警察通訳人の有木野、凸凹バディが東京で巻き起こる国際犯罪に向き合う。社会から取りこぼされてしまった外国人たち、国内で暗躍する犯罪組織──リアルな東京の「現在(いま)」を照らす