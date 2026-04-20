ソフトバンクのカーター・スチュワート投手（２６）が２０日、先発予定の２１日の西武戦（ベルーナ）に向けて意気込んだ。この日は敵地での投手指名練習に参加。キャッチボールなどの調整に加えて、グラウンドでノックを受けて敵地の感触を確認した。西武打線は１９日の日本ハム戦（エスコン）で大量１５得点を奪い、勢いに乗っているだけに右腕は「昨日の試合を見ていたけど、すごく状態がいいと思う」と警戒。それでも「関係