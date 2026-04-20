【その他の画像・動画等を元記事で観る】“日常に寄り添う歌”を届け続けるシンガーソングライター・asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」のMusic Videoを公開した。今回公開されたMusic Videoでは、楽曲が持つ不安定さや内面の揺らぎを、モノクロからカラーへと移ろっていく映像表現のなかに落とし込んだ。光と色が戻っていく過程が、楽曲の描く「自分の内側で何かが動き出す瞬間」と静かに