マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライドivy (アイビー) vol.39」を2026年4月20日に発行。『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに 〜騎士様からの一途な求婚お断り〜』(漫画：雫森あゆこ、原作：編乃肌)が連載開始となり、「まんが王国」で、1話・2話の先行配信がスタートした。■『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに 〜騎士様からの一途な求婚お断り〜』漫画：雫森あゆこ、原作：編乃肌グランディア王国の宵闇