グッドスマイルカンパニーは、プラモデルを中心にメディアミックス展開を進める『VALKYRIE TUNE』の公式Webコミック『ヴァルキリーチューン・ヒューマナイズドアカデミー！』の第1話配信開始日が決定。2026年4月25日(土)12時00分よりホビージャパンウェブにて配信される。■『ヴァルキリーチューン・ヒューマナイズドアカデミー！』とはアンドロイド兵器である「TUNED(チューンド)」の彼女たちが学ぶのは“人間性”。特別クラスに