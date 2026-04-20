おととい18日から、鹿児島市でおこなわれている春の九州高校野球大会。出場している鹿児島県勢4チームの1つ鹿児島商業は、1回戦でみごと完封勝利しました。 鹿児島市で開催されている春の九州高校野球。14季ぶりの出場となった鹿児島商業は佐賀県代表・佐賀商業と1回戦で対戦しました。 1回表、1アウト1塁3塁と先制の場面で4番庭月野。 「後ろから応援が聞こえたので、力になりました」 地元鹿児島の力強い声援も後