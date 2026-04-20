ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「『なぜかお金が逃げる人』が無意識にやっている3つのNG習慣」について解説します。4月は何かと出費がかさむ時期。「なぜかいつもお金が貯まらない」「気づくとお給料日前にはカツカツになっている」と悩んでいませんか？ 実は、お金がなかなか貯まらない人には、日々の生活の中で無意識に繰り返している“共