21:30 カナダ消費者物価指数（CPI）（3月） 予想1.1%前回0.5%（前月比) 予想2.5%前回1.8%（前年比) FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日） ※予定は変更されることがあります。