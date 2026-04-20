元フジテレビでフリーアナウンサーの富永美樹が母との２ショットを披露し、話題になっている。２０日までにインスタグラムで「ー今月のお出かけ・伊勢神宮へー母とお出かけ」とつづると、母親との親子２ショットを公開。写真には「少しでも私より後ろに立とうとする母何歳になっても顔小さく映りたいのよだそう」とコメントを添えた。さらに母との乾杯ショットなども併せてアップし「温泉入ってのんびりしました」と記し