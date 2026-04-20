１８日、重慶市合川区渭沱（いた）鎮の農地。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶4月20日】中国重慶市合川区は春の農作業の時期を迎え、田畑では作業にいそしむ農家の人たちの姿が見られる。合川区は国が指定する「食糧生産機能区」「重要農産物生産保護区」の重慶における重要拠点で、食糧生産量は18年連続で同市の首位を維持している。１８日、重慶市合川区渭沱（いた）鎮で、苗の生育状況を確認する農家