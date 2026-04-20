中国の習近平国家主席が、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話会談し、ホルムズ海峡の正常な航行を維持すべきだという考えで一致しました。中国外務省によりますと、電話会談は20日午後、サウジアラビア側の要請によって行われました。会談で習主席は中東情勢について、「中国は即時かつ全面的な停戦を主張しており、平和回復のためのあらゆる努力を支持する」と主張。「ホルムズ海峡の正常な航行を維持すべきであり、これは地