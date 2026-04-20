政府は20日、国家安全保障戦略など安全保障関連3文書の年内の改定に向け設置した有識者会議を、今後開催すると発表しました。政府は20日、岸田政権の下、今の安保3文書を策定した有識者会議を「総合的な国力から安全保障を考える有識者会議」に組織を改めたと発表しました。政府は有識者会議で議論を重ね、年末に国家安全保障戦略などの安保3文書を改定することを目指しています。有識者会議の趣旨について、政府は「我が国を取り