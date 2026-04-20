木原官房長官は20日、イラン情勢を受けた石油の節約や節電の呼びかけをめぐり、「今は各種取り組みの効果を注視する段階」との認識を示しました。イラン情勢を受け、ホルムズ海峡が事実上封鎖される中、政府はこれまで▼備蓄石油の放出や、▼原油の代替調達を進めてきています。エネルギーの安定供給への懸念がされる中、“石油の節約や節電を呼びかける必要がある”との世論の声も高まっていますが、木原官房長官は20日、政府が石