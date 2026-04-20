【モスクワ共同】モスクワの裁判所は20日、米国のオンラインゲームのプラットフォーム「ロブロックス」の運営会社に対し、罰金800万ルーブル（約1700万円）の支払いを命じた。性的少数者に関する肯定的なイメージを醸成するコンテンツを拡散したことが罰金の対象となった。タス通信が報じた。ロシアの通信規制当局は昨年12月、ロブロックスに過激主義やテロリズムを正当化するコンテンツや、ロシアで禁止されている性的少数者