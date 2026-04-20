料理研究家でタレントの和田明日香（39）が20日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演し、共演した人気芸人の変貌ぶりに驚く場面があった。今週はアシスタントとしてお笑いコンビ「東京ホテイソン」のたけるが出演。和田は番組冒頭でいきなり「絞った？めっちゃ絞りましたよね」と体形の変化に注目。たけるが「だいぶ絞りました。15キロぐらい落としました」と明かすと