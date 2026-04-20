気象庁は、新たな防災気象情報の運用を来月29日から開始すると発表しました。防災気象情報の運用の変更は、避難の判断をしやすくする狙いがあります。来月29日金曜日に運用が始まる新たな防災気象情報。現在の河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは、警戒レベルとの関係が複雑で、わかりにくい面があります。今回の改善により、避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、市町村が発令する避難指示などの避難情報や、住民