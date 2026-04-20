台湾メディアのETtodayは19日、「行って後悔した日本の観光地」として4カ所が挙げられたことについて、「日本旅行の達人」が反論したことを報じた。記事によると、最近、「行って後悔した日本の観光地」をめぐる議論がSNS上で大きな注目を集めており、特に「ハズレ」の観光地として、宮城蔵王キツネ村（宮城県）、忍野八海（山梨県）、金鱗湖（大分県）、雲場池（長野県）の名前が挙がった。これについて、「日本旅行の達人」とし