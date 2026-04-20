自動車部品や機械設備などの貨物を満載して中央アジアに向かう貨物列車が4月20日、北京からカザフスタンの旧首都であるアルマトイに向けて出発しました。これは北京から中央アジア諸国への初の定期運行貨物列車です。X9305便は20日午前5時20分、中国国家鉄路集団有限公司（国鉄集団）北京局の良郷駅を発車し、中国と中央アジア、西アジア、欧州市場を結ぶ結節点である阿拉山口口岸（通関地）経由で出国し、カザフスタンのアルマト