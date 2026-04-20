トヨタ自動車のロゴ＝2025年6月トヨタ自動車が中東情勢悪化の影響を受け、11月ごろまでに海外で3万8千台程度の減産を計画していることが20日、分かった。アジアで生産する中東向けピックアップトラックなどが中心になる見通し。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続き、物流が滞っていることを踏まえた対応。主要な部品メーカーに、生産計画の修正を伝えた。トヨタは日本で生産する中東向け車種に関しては、3〜4月に計約4万台の減産