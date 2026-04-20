ヤクルト、ソフトバンク、メッツなどで活躍した五十嵐亮太氏（46）が自身の公式YouTubeチャンネル「イガちゃんねる」を更新。ソフトバンクが日本ハムに開幕5連勝。その中心となっている打者の名前を挙げた。日本ハムにとって早くも“天敵”となっているのがソフトバンク・近藤健介内野手（32）だ。五十嵐氏は「日本ハムに対して打率4割近い。OPSが1・4とかだから長打も出るし、四球も取れるって形で結果残している」と称えた