日本プロ野球選手会とＮＰＢ（日本野球機構）の事務折衝が２０日、都内で行われ、ソフトバンクの近藤健介会長らが出席。今季からメジャーで導入されているＡＢＳ（ロボット審判）の導入についても意見が交わされた。メジャーでは自動ボール、ストライク判定システムを使って、球審のストライクゾーン判定のチャレンジが可能になっている。選手会の加藤諭事務局次長は「メジャーでも完全なロボットではないですけど、ＡＢＳが