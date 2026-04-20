スパーリングで汗を流す井上尚（右）＝横浜市の大橋ジムボクシングの世界スーパーバンタム級主要４団体統一王者の井上尚弥（大橋）が２０日、元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との防衛戦（５月２日、東京ドーム）に向けて横浜市内の大橋ジムで練習を公開した。無敗同士が激突する一戦を前に井上尚は「非常に楽しみ。イメージは高まっている」と自信たっぷりに話した。共に３２戦全勝。現在スターの座にいる