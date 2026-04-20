Photo: 山田卓立 ニット系ウェアの完成形、と言っても言いすぎではないと思う。BRING（ブリング）の「WUNDERWEAR シームレスクルーネック」（税込17,600円）を着ると納得してもらえるはずだ。ハイカー向けに設計されながら、街でもとにかく着心地がいい。こだわり抜いた素材、サイズ感、シルエット。すべてが噛み合った結果としての快適さがこの一枚にはある。着ればわかる。本当の「いいと