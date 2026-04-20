見た目だけでその人の全てを判断するのは難しいものです。第一印象は大切だと言われますが、本質まで見抜けているのか、実際にはわかりませんよね。今回は筆者の友人の体験談をご紹介します。 「なぜジャージで？」面接に来た男性の事情とは もしもあの時服装だけで判断していたら……今ここで活躍する彼の姿を見る事はなかったのです。面接室での数十分は、大切ではありますが、人生の一場面に過ぎないのだ