飼い主さんは、猫さんにIQテストを試してみることにしたのだそう。手のひらの上におやつを乗せて、猫さんにトライさせてみたところ、無事にクリアしておやつを手に入れていたとのことです。 【動画：手のひらにおやつを乗せて、猫に『IQテスト』をしてみた結果…想像以上に賢い『驚きの行動』】 猫さんにIQテストを試してみたら… Instagramアカウント「ルナと暮らす」さまに登場したルナちゃん。この日飼い主さんは、ルナ