生後1ヵ月の猫ちゃんが先住猫と心を通わせるまでの成長記録。その微笑ましい関係の変化が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は150万回を超え「あんなに小さかったミレちゃん、大きくなりましたね」「もう一才ですか？素敵なレディーになりましたね」「こんなん家に居たら仕事行けん！」といったコメントが集まっています。 【動画：生後1か月のおっとりとした子猫→あっという間に大きくなって…約1年間の『成長記