アイドルグループ「Call to Answer」の瀬戸咲来(せと・さら)が19日、自身のX(旧ツイッター)を更新。加入10日目に発覚した衝撃の事実に対して率直な思いを記した。 【写真】不運！加入して10日後にグループ解散が決まった瀬戸咲来 瀬戸は、4月4日に同グループのメンバーとしてアイドルデビューを果たしたばかり。しかし加入から10日後の14日、グループ運営Xアカウントで、プロデュ