19世紀を代表する彫刻家であるオーギュスト・ロダンが制作した「考える人」といえば、学校に置かれている定番の像で、過去にはfigma化も果たしています。そんな「考える人」は、誰がモデルで何を考えているのかについて、美術史家のノア・チャーニー氏が解説しました。What is "The Thinker" actually thinking about? - Noah Charney - YouTube「考える人」は、足を組んで頬杖をつきながら物思いにふける人物の像です。しかし、こ