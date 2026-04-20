タレントの山之内すずが20日、インスタグラムを更新。徒歩で山手線を一周したことを報告した。【写真】12時間で山手線一周を歩ききった山之内すず“散歩好き”の山之内は投稿で「山手線一周完!! ただひたすらに楽しかったー!! 46キロ、休憩適宜挟みつつ12時間ちょい。とってもいいコースでした！！」とつづり、約46kmを12時間ほどかけて歩き切ったことを明かした。あわせて公開された写真では、山手線の各駅で撮影した記録写