5月1日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2494号スペシャルエディション表紙に、プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手が初登場。ブラックのスーツでクールに魅せた表紙とは一変、カジュアルな衣装をまといい自然な笑顔で砂浜を歩くバックカバーが初公開された。【写真】SPエディションに綴じ込みされるソフトバンク選手の「ananオリジナルカード」ビジュアル